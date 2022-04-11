Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar geldi! Masraflar dudak uçuklattı

David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham uzun süredir aşk yaşadığı Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünyaevine girdi. Tüm dünya tarafından beklenen düğünün fotoğraf hakları 2.5 milyon dolara Vogue dergisine satıldı. Sır gibi saklanan törenden ilk görüntüler geldi. 3 gün süren düğünün maliyeti ise dudak uçuklattı.