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Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar geldi! Masraflar dudak uçuklattı

David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham uzun süredir aşk yaşadığı Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünyaevine girdi. Tüm dünya tarafından beklenen düğünün fotoğraf hakları 2.5 milyon dolara Vogue dergisine satıldı. Sır gibi saklanan törenden ilk görüntüler geldi. 3 gün süren düğünün maliyeti ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 11:41
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Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz’in düğününden ilk fotoğraflar geldi! Masraflar dudak uçuklattı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ve Amerikalı oyuncu Nicole Peltz'in merakla beklenen düğünü sonunda gerçekleşti.

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Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz’in düğününden ilk fotoğraflar geldi! Masraflar dudak uçuklattı

Nicole Peltz'in milyarder babasının Palm Beach'deki malikanesinde gerçekleşen düğüne ünlü isimler akın ederken davetlilerin ve basının fotoğraf çekmesine izin verilmedi.

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Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz’in düğününden ilk fotoğraflar geldi! Masraflar dudak uçuklattı

Beckham ve Peltz çiftinin düğününden ilk görselleri Vogue dergisi paylaştı.

Valentino'nun kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli'nin imzasını taşıyan elbise, iki Roma seyahatinin ve ABD'deki iki gelinlik provasının sonucunda ortaya çıktı.

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Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz’in düğününden ilk fotoğraflar geldi! Masraflar dudak uçuklattı

Düğünde Valentino Haute Couture imzalı bir elbise tercih eden Peltz, modern dokunuşlu geleneksel bir model tercih etti. Gelinliğin her detayıyla yakından ilgilenen stilisti Leslie Framer, oyuncunun gelinliği için hayatında gördüğü en iyi gelinlik tanımını kullandı.

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Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz’in düğününden ilk fotoğraflar geldi! Masraflar dudak uçuklattı

Peltz'in tercih ettiği gelinlik, işlemelerin geri planda tutulduğu sade bir tasarım sundu. El yapımı eldivende ve duvakta ise Fransız danteli kullanıldı.