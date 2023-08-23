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Gökhan Özen 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü! Eski eşi hakkında sessizliğini bozdu

2000'li yılların en sevilen şarkıcılarından olan Gökhan Özen, uzun süre önce Los Angeles'a yerleşmişti. İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren şarkıcı, uzun süre sonra yurda geldi. Bebek'te kameralara yakalanan şarkıcı, olaylı şekilde ayrıldığı eski eşiyle ilgili konuştu. Açtığı davaların devam ettiğini belirten popçu, "Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım" dedi. İşte Gökhan Özen'in açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.08.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 10:31
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Gökhan Özen 7 yıl sonra Türkiye’ye döndü! Eski eşi hakkında sessizliğini bozdu

2000'li yıllara damgasını vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşıyordu.

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Gökhan Özen 7 yıl sonra Türkiye’ye döndü! Eski eşi hakkında sessizliğini bozdu

Gözlerden uzak kalan ve boşandıktan sonra yurt dışına giden Özen, son zamanlarda ise gündeme gelmeye başladı.

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Gökhan Özen 7 yıl sonra Türkiye’ye döndü! Eski eşi hakkında sessizliğini bozdu

Los Angeles'ta İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren ünlü şarkıcı, hayranlarının çağrısına kulak verdi ve yurda döndü.

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Gökhan Özen 7 yıl sonra Türkiye’ye döndü! Eski eşi hakkında sessizliğini bozdu

Selen Sevigen boşanma sürecinde iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen'den korunmak için uzaklaştırma kararı aldırmış ve çeşitli iddialarda bulunmuştu. Eski eşiyle sorunlar yaşayan Özen ülkeye dönünce kızlarına kavuştu. Özen iki kızıyla pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı. Şarkıcının hayranlarından "Çok şükür" yorumları gecikmedi.

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Gökhan Özen 7 yıl sonra Türkiye’ye döndü! Eski eşi hakkında sessizliğini bozdu

Bebek'te kameralara yansıyan ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yedi sene sonra Türkiye'ye dönen ve ilk kez İstanbul Kuruçeşme Açıkhava'da konser vermeye hazırlanan Özen, şu ifadeleri kullandı: