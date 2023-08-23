Gökhan Özen 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü! Eski eşi hakkında sessizliğini bozdu

2000'li yılların en sevilen şarkıcılarından olan Gökhan Özen, uzun süre önce Los Angeles'a yerleşmişti. İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren şarkıcı, uzun süre sonra yurda geldi. Bebek'te kameralara yakalanan şarkıcı, olaylı şekilde ayrıldığı eski eşiyle ilgili konuştu. Açtığı davaların devam ettiğini belirten popçu, "Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım" dedi. İşte Gökhan Özen'in açıklamaları...