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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Taş ve küfürler havada uçtu

13 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında nikah masasına oturan Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü, önceki akşam Türkbükü'nde görüntülendi. Alkollü olduğu anlaşılan Mete, bir arkadaşıyla sözlü ve fiziksel kavga ederken, oyuncu eşi Ayşe Kökçü, Mete'yi sakinleştirmeye çalıştı. Taş ve küfürlerin havada uçtuğu gecede Mete, gazetecilerin flaşları ardı ardına patlayınca kavgaya tutuştuğu arkadaşıyla gazetecilerin üzerine yürüyüp küfürler savurdu.

Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:14
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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Taş ve küfürler havada uçtu
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncu Gökhan Mete ve eşi Ayşe Kökçü, Bodrum Türkbükü'nde olaylı bir gece geçirdi. Alkollü olduğu anlaşılan Gökhan Mete ve arkadaşı, birbirlerine ağıza alınmayacak küfürler sarf edip yumruklar savurunca Kökçü aralarına girmeye çalıştı.
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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Taş ve küfürler havada uçtu

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kökçü, eşini sakinleştirmeye çalıştığı sırada Mete, gazetecilerin flaşları ardı ardına patlayınca kavgaya tutuştuğu arkadaşıyla gazetecilerin üzerine yürüyüp küfürler savurdu.

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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Taş ve küfürler havada uçtu

MUHABİRİN BOĞAZINI SIKMAYA ÇALIŞTI

İki arkadaş alkolün etkisiyle aralarındaki kavgayı unutup, gazetecilere küfürler savurmakla da yetinmedi. Bir muhabirin boğazını sıkmaya çalışan Mete, sonrasında eline aldığı taşla korkuttu.

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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Taş ve küfürler havada uçtu

Sokak ortasında bağırarak gazetecileri darbedip küfürler savuran Mete'yi eşi de sakinleştiremedi. Yanındaki arkadaşı çıkan arbedede yere düşüp kapaklanınca Kökçü'nün yardımına araçla başka bir arkadaşı gelip ikiliyi götürmeye çalıştı.

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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Taş ve küfürler havada uçtu

Mete'nin kavga ettiği arkadaşı araca binmeyi kabul etse de Mete elindeki taş ile muhabirlere hareket ve küfür ederek tehditler savurmaya devam etti.