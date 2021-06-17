17 Haziran 2021, Perşembe
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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Taş ve küfürler havada uçtu
13 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında nikah masasına oturan Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü, önceki akşam Türkbükü'nde görüntülendi. Alkollü olduğu anlaşılan Mete, bir arkadaşıyla sözlü ve fiziksel kavga ederken, oyuncu eşi Ayşe Kökçü, Mete'yi sakinleştirmeye çalıştı. Taş ve küfürlerin havada uçtuğu gecede Mete, gazetecilerin flaşları ardı ardına patlayınca kavgaya tutuştuğu arkadaşıyla gazetecilerin üzerine yürüyüp küfürler savurdu.
Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:14
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