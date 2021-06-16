17 Haziran 2021, Perşembe
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EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya üzerinden veda paylaşımı geldi. Paylaşım üzerine hayranları Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu? sorularının cevaplarını sorguluyor. Oktay Kaynarca dün akşam ekibi ve set arkadaşlarıyla birlikte toplu bir fotoğraf paylaşarak, büyük merak uyandırdı. Dizinin takipçileri yeni sezon tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 16.06.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 23:06
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