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Haberler Galeri EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...

EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya üzerinden veda paylaşımı geldi. Paylaşım üzerine hayranları Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu? sorularının cevaplarını sorguluyor. Oktay Kaynarca dün akşam ekibi ve set arkadaşlarıyla birlikte toplu bir fotoğraf paylaşarak, büyük merak uyandırdı. Dizinin takipçileri yeni sezon tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 23:06
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EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...

EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle... Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüyle sezon finali yaptı. Yıl içerisinde kadrodan birçok önemli isim ayrıldı. Son olarak başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Hal böyle olunca hayranları Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. EDHO sezon finalinde Hızır Çakırbeyli'nin aldığı risk dikkatleri çekmişti. Yapımcı ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...

ATV'nin Salı günleri yayınlanan ve yayınladığı gün reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam sezon finali yaptı. Ancak EDHO sezon finali sonrasında dizinin başrolü olan Oktay Kaynarca sosyal medya üzerinden veda mesajı paylaştı. Bunun üzerine izleyenler Hızır Çakırbeyli Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu? sorusuna cevap aramaya başladı.

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EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...

EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca dün akşam ekibi ve set arkadaşlarıyla birlikte toplu bir fotoğraf paylaşarak, herkesin aklını karıştıran bir veda mesajı yayımladı.

SEZON FİNALİ YAPTI

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi 15 Haziran Salı günü yayınlanan 199. bölüm ile ekranlara ara verdi.

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EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabı üzerinden şu veda mesajını paylaştı:

"199 Bölüm çekmişiz … Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber, dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar,acılar sevinçler,dostluklar. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla.. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık .. Görüşmek üzere…"

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EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli'nin Savaş için yaptığı yeni plan ne?

EDHO 199. Bölüm'de, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır.