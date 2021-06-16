EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle... Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüyle sezon finali yaptı. Yıl içerisinde kadrodan birçok önemli isim ayrıldı. Son olarak başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Hal böyle olunca hayranları Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. EDHO sezon finalinde Hızır Çakırbeyli'nin aldığı risk dikkatleri çekmişti. Yapımcı ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.