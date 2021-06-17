17 Haziran 2021, Perşembe
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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi
Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi5 yıl önce Los Angeles'ta nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları dünyaya geldi. 2019 yılında Efehan'ı kucağına alan çiftin bu kez bir kız bebekleri oldu. Tolgahan Sayışman'dan kızı ile ilk fotoğraf geldi.
Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:52
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