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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi

Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi5 yıl önce Los Angeles'ta nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları dünyaya geldi. 2019 yılında Efehan'ı kucağına alan çiftin bu kez bir kız bebekleri oldu. Tolgahan Sayışman'dan kızı ile ilk fotoğraf geldi.

Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:52
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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi

2017 yılında evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oldu.

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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina'yı geçen hafta kucaklarına aldı.

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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi

Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi

"AYNI EFEHAN"

Almeda Abazi eşi ve kızını fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştirdi. Alina'nın abisi Efehan'a benzediğini söyleyen Abazi, "Efehan'ı ilk gördüğümde Tolgahan'a çok benzetmiştim ama Alina'yı ilk gördüğümde Efehan'a benzettim. Aslında bana da, babasına da benziyor." dedi.

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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf geldi

Sayışman'dan kızıyla ilk fotoğraf geldi. İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızı Alina ve ünlü isimlerin çocukları…