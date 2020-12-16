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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner’in nikah tarihi belli oldu Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner’in nikah tarihi belli oldu
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayana şarkıcı Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Kırgız, nikah tarihlerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 08:43
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Yılmaz Taner ile geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atan Gökçe Kırgız, nikah tarihini açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
31 yaşındaki şarkıcı, "Kısmetse 6 Şubat'ta nikahımız var. 30 kişilik davetli olacak" şeklinde konuştu.
Gökçe Kırgız, aracını valeden teslim aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.
"TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"
Gökçe Kırgız, başka birinin kendi adını taşıyarak kimlik hırsızlığı yaptığı iddiasıyla açılan dava hakkında konuşmuştu.
Ünlü şarkıcı, "Kendisine tazminat davası açtık. Yakın zamanda sonuçlanacak. Karşılıklı bir dava var. Bir iki celsede dava bitecektir. Benim lehimde sonuçlanacak tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana vermiş isim ve soyadı var. 15 yıldır bu sektördeyim, yıllardır şarkılar yapıp konserler veriyorum" demişti.