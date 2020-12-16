Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner’in nikah tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı, "Kendisine tazminat davası açtık. Yakın zamanda sonuçlanacak. Karşılıklı bir dava var. Bir iki celsede dava bitecektir. Benim lehimde sonuçlanacak tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana vermiş isim ve soyadı var. 15 yıldır bu sektördeyim, yıllardır şarkılar yapıp konserler veriyorum" demişti.



