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Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Üç Kağıtçı'da Kemal Sunal ile birlikte oynayan Ülkü Özen'in gençlik yıllarındaki pozları ortaya çıktı. Üç Kağıtçı filminde Kemal Sunal'ın sevgilisi Nuriye'ye hayat veren Ülkü Özen'in daha önce görmediğini fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ülkü Özen'in o pozları.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 08:10Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 08:15