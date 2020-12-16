Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın oyunculuğu ile Yeşilçam'a damga vuran filmlerden biri de hiç şüphesiz Üç Kağıçı'dır. Üç Kağıtçı filminde Kemal Sunal'ın sevgilisi Nuriye'ye hayat veren Ülkü Özen'in eski pozları sosyal medyada gündem oldu.