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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Üç Kağıtçı'da Kemal Sunal ile birlikte oynayan Ülkü Özen'in gençlik yıllarındaki pozları ortaya çıktı. Üç Kağıtçı filminde Kemal Sunal'ın sevgilisi Nuriye'ye hayat veren Ülkü Özen'in daha önce görmediğini fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ülkü Özen'in o pozları.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 08:15
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Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın oyunculuğu ile Yeşilçam'a damga vuran filmlerden biri de hiç şüphesiz Üç Kağıçı'dır. Üç Kağıtçı filminde Kemal Sunal'ın sevgilisi Nuriye'ye hayat veren Ülkü Özen'in eski pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

İşte Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ülkü Özen ve birçok ünlünün daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

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Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

Sadri Alışık

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Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

Ömer Dönmez

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Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı'daki Kemal Sunal'ın Nuriye'si Ülkü Özen'in yıllar önceki pozları ortaya çıktı

Nevra Serezli