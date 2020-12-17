Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle 'yok artık' dedirtti! Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle 'yok artık' dedirtti! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melike İpek Yalova büyük beğeni topluyor. Hayranlarının özel hayatını didik didik araştırdığı Melike İpek Yalova'nın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çeviriyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının eski halini görenler ''estetik harikasıymış' diyor. İşte Melike İpek Yalova'nın şoke eden değişimi... Giriş Tarihi: 17.12.2020 05:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 05:53
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Melike İpek Yalova başta olmak üzere ünlülerin inanılmaz değişimleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlayda Çevik
İlayda Çevik
İlayda Çevik
İlayda Çevik