Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle 'yok artık' dedirtti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melike İpek Yalova büyük beğeni topluyor. Hayranlarının özel hayatını didik didik araştırdığı Melike İpek Yalova'nın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çeviriyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının eski halini görenler ''estetik harikasıymış' diyor. İşte Melike İpek Yalova'nın şoke eden değişimi...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 05:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 05:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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