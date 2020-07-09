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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera gölde yüzerken ortadan kayboldu! Oğlu teknede bulundu
Glee dizisiyle adını duyuran Naya Rivera, Çarşamba günü 4 yaşındaki oğlu ile birlikte çıktığı göl gezisinde ortadan kayboldu. Oğlunu teknede bırakıp yüzmek için göle giren Rivera'dan bir daha haber alınamadı. Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede bulunurken ünlü oyuncuyu arama çalışmaları sürüyor.
Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 11:48
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