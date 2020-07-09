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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera gölde yüzerken ortadan kayboldu! Oğlu teknede bulundu

Glee dizisiyle adını duyuran Naya Rivera, Çarşamba günü 4 yaşındaki oğlu ile birlikte çıktığı göl gezisinde ortadan kayboldu. Oğlunu teknede bırakıp yüzmek için göle giren Rivera'dan bir daha haber alınamadı. Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede bulunurken ünlü oyuncuyu arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 11:48
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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera gölde yüzerken ortadan kayboldu! Oğlu teknede bulundu

Rol aldığı Glee adlı diziyle adını duyuran genç oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera gölde yüzerken ortadan kayboldu! Oğlu teknede bulundu

TEKNE KİRALADI

33 yaşındaki Rivera ile oğlu Josey Hollis, dün California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. Fakat saatler sonra polis, tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. Naya Rivera'dan ise eser yoktu.

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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera gölde yüzerken ortadan kayboldu! Oğlu teknede bulundu

YÜZMEK İÇİN GÖLE GİRDİLER

İddialara göre Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, kiraladıkları tekneyle göle açıldı. Daha sonra da anne ile oğul tekneyi demirleyip yüzmek için göle girdi. Ama sadece küçük çocuk tekneye geri döndü, Rivera ise ortadan kayboldu.

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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera gölde yüzerken ortadan kayboldu! Oğlu teknede bulundu

POLİS CANSIZ BEDENİNİ ARIYOR

Yerel polis, Naya Rivera'nın büyük olasılıkla boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Çalışmalar Rivera'nın cansız bedenini bulmak üzerine yoğunlaştırıldı.

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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera gölde yüzerken ortadan kayboldu! Oğlu teknede bulundu

BİR BAŞKA TEKNE KULLANICISI TARAFINDAN BULUNDU

Olayın meydana geldiği Ventura kasabasının güvenliğinden sorumlu kasaba polis merkezinin sözcüsü basına yaptığı açıklamada "Anne ile oğlu öğlen saatlerinde tekneye binip gölde açılırken görüldüler. Yaklaşık üç saat sonra da gölde gezintiye çıkan bir başka tekne kullanıcısı tarafından Rivera'nın oğlu annesinin kiraladığı teknede uyurken bulundu, fakat annesi yanında yoktu. Belirtilerin gösterdiğine göre genç kadın göle girdi ve bir daha geri dönmedi" dedi.