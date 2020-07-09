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Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın Survivor’dan elenmesinin nedeni…
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adadan ayrılan isim ünlü futbolcu Sercan Yıldırım oldu. Sercan'ın elenmesi herkesi şoke ederken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Son haftalarda peş peşe kazandığı dokunulmazlık oyunlarıyla adından söz ettiren Sercan, kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmadan elendi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etme sebebini açıkladı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:46
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