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Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın Survivor’dan elenmesinin nedeni…

Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adadan ayrılan isim ünlü futbolcu Sercan Yıldırım oldu. Sercan'ın elenmesi herkesi şoke ederken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Son haftalarda peş peşe kazandığı dokunulmazlık oyunlarıyla adından söz ettiren Sercan, kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmadan elendi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etme sebebini açıkladı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:46
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Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın Survivor’dan elenmesinin nedeni…

Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor. Survivor yarışmasının iddialı ismi Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın Survivor’dan elenmesinin nedeni…

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım, özellikle son günlerde gösterdiği performans ile adından söz ettirirken programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklama geldi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor'a veda edişinin nedeni paylaştı.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın Survivor’dan elenmesinin nedeni…

Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti. Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın Survivor’dan elenmesinin nedeni…

Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım olmuştu.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın Survivor’dan elenmesinin nedeni…

Sercan Yıldırım, "Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok." şeklinde açıklama yapmıştı.