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Haberler Galeri Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...

Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç'in paylaştığı Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle tanınan Gülsim Ali, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Gönül Dağı'ndan sonra Al Sancak isimli dizide rol alan oyuncu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Soluğu Antalya'da alan güzel isim, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte Gülsim Ali'nin Belek tatilinden paylaştığı pozlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:19
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...

Gönül Dağı dizisinden ani ayrılışıyla tepki çeken Gülsim Ali, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olamaya devam ediyor.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...

Diziye veda eden Gülsim Ali, ardından Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat vermişti.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, setlere ara verdi. Soluğu Antalya Belek'te alan ünlü isim, Instagram hesabından art arda paylaşımda bulundu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...

Gülsim Ali'nin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya 'Çok güzelsin', 'Hepsi çok tatlı', 'Aşık olduk' gibi yorumlar yapıldı. İşte o kareler...