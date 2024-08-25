25 Ağustos 2024, Pazar
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali paylaşmaya doyamadı! Tatil pozlarıyla gündemde...
Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç'in paylaştığı Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle tanınan Gülsim Ali, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Gönül Dağı'ndan sonra Al Sancak isimli dizide rol alan oyuncu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Soluğu Antalya'da alan güzel isim, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte Gülsim Ali'nin Belek tatilinden paylaştığı pozlar...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:19