Gizem çözülüyor... Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Atiye 2. sezon 5. bölüm: Melek parçaları bir araya getirmeye başlar. Hannah, Erhan'ı bulmasına yardım etmesi için Nazım'ı zorlar. Erhan ve Atiye'yi Kapadokya'da bir yardımsever beklemektedir.

Atiye 2. sezon 6. bölüm: Serap, Melek'e bir işaret gönderir. Seher, Atiye'ye Erhan'ın onu hatırlamasına yardımcı olacak yazıtı gösterir. Ancak Atiye'nin yolculuğunu sekteye uğrar.