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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Gizem çözülüyor... Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı? Gizem çözülüyor... Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezon tarihi hayranları tarafından araştırılıyor. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verildiği iddia edilen dizinin yeniden çekimlere başladığı konuşuluyor. Hayranları Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte, Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2020 23:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 23:51
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atiye'nin ikinci sezonunu seyreden izleyiciler, üçüncü ve final sezonu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır. Atiye 2. sezon 3. bölüm: Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır. Atiye 2. sezon 4. bölüm: Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir. Atiye 2. sezon 5. bölüm: Melek parçaları bir araya getirmeye başlar. Hannah, Erhan'ı bulmasına yardım etmesi için Nazım'ı zorlar. Erhan ve Atiye'yi Kapadokya'da bir yardımsever beklemektedir. Atiye 2. sezon 6. bölüm: Serap, Melek'e bir işaret gönderir. Seher, Atiye'ye Erhan'ın onu hatırlamasına yardımcı olacak yazıtı gösterir. Ancak Atiye'nin yolculuğunu sekteye uğrar.