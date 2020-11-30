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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle ekranlara gelen Engin Akyürek oyunculuğu ile kendisine bıraktı. Rol aldığı dizilerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 17:17
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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile milyonları kendisine hayran bıraktı. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ

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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

ALPER SALDIRAN

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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL