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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...
Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında Salı akşamlarının rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gündeme geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca nereli? İşte ünlülerin memleketleri.
Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 16:35
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