Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncu ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakterini canlandırırken, özel hayatıyla da sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Sevenleri Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğunu merak etti. İşte ünlülerin memleketleri.