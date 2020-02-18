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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...

Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında Salı akşamlarının rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gündeme geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 16:35
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncu ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakterini canlandırırken, özel hayatıyla da sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Sevenleri Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğunu merak etti. İşte ünlülerin memleketleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı! Oktay Kaynarca...

Tolga Sarıtaş - Sivas