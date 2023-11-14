14 Kasım 2023, Salı
Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı
Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül ve Ebru Cündübeyoğlu'nun başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes' yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan 'Altın Kafes' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:02
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