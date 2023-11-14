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Haberler Galeri Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül ve Ebru Cündübeyoğlu'nun başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes' yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan 'Altın Kafes' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:02
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Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla, sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Altın Kafes' yakında atv'de!

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Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' yakında izleyici karşısına çıkacak.

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Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

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Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan 'Altın Kafes' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

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Geri sayım başladı! atv’nin yeni dizisi Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yıldız isimlerden oluşan kadrosu ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.