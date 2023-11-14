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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey'den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey'den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

5. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman, 15 Kasım Çarşamba günü 136. bölümüyle ekrana gelecek. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. Orhan Bey ve Mehmet Bey arasındaki gerilim tırmanırken, Orhan Bey ve Yakup Bey karşı karşıya gelir. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:43
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Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

136.Bölüm:

OSMAN BEY'İN MOĞOLLARA BASKINI!

Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

SÖĞÜT'TE NELER YAŞANACAK?

Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?

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Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

MALHUN HATUN'UN YAKUP BEY'LE İLGİLİ PLANI NEDİR?

Yakup Bey baskın haberini alır almaz Yenişehir'e yola çıkar.

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Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

Malhun Hatun, Yakup Bey'in, Osman Bey'in yokluğundan nemalanacağının farkındadır. Malhun Hatun Yakup Bey'lere karşı ne yapmayı düşünmektedir?

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Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır?