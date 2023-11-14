14 Kasım 2023, Salı
Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey'den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”
5. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman, 15 Kasım Çarşamba günü 136. bölümüyle ekrana gelecek. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. Orhan Bey ve Mehmet Bey arasındaki gerilim tırmanırken, Orhan Bey ve Yakup Bey karşı karşıya gelir. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:43
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