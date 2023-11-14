Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’den yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı hamle! “Ya hürriyet ya kara toprak!”

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır?