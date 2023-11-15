HaberlerGaleriSansar Salvo intihar mı etti, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri
Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri
Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler, geniş kitlelerin dikkatini çekti. Sanatçının iddialara göre 43 farklı ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirtiliyor. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sansar Salvo kimdir, nereli ve kaç yaşında?