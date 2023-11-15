Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta intihar girişiminde bulunduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu açıklama sonrasında ünlü rapçi, arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. 'Dum Taka Dum', 'Ne Kadar Umrumda?', 'Ağır Roman' ve 'Kasımpatı' gibi hit şarkılarıyla tanınan Sansar Salvo'nun durumu, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir endişe yarattı. Peki Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü, sağlık durumu nasıl?