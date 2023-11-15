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Haberler Galeri Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler, geniş kitlelerin dikkatini çekti. Sanatçının iddialara göre 43 farklı ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirtiliyor. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sansar Salvo kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 08:54
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Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta intihar girişiminde bulunduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu açıklama sonrasında ünlü rapçi, arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. 'Dum Taka Dum', 'Ne Kadar Umrumda?', 'Ağır Roman' ve 'Kasımpatı' gibi hit şarkılarıyla tanınan Sansar Salvo'nun durumu, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir endişe yarattı. Peki Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü, sağlık durumu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü rap sanatçısı Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu Twitter üzerinden duyurdu. Ünlü rapçinin sağlık durumu şu an için iyi görünmektedir.

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Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan, sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989'da dünyaya gözlerini açtı.

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Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

Sanatçı 2008'de "Adrenalin" ve 2009'da "Seremoni Efendisi" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Ancak, 2010 yılında kanserle mücadele etmek zorunda kaldı. Sağlığına kavuşan Sansar Salvo, 2013 yılında "24. Şarjör" albümüyle müzik sahnesine dönüş yaptı.

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Sansar Salvo intihar mı etti, öldü mü? Sansar Salvo lakaplı Rapçi Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri

Salvo, 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerdeki ilk derleme albümü olan "Yakında Sans"ı piyasaya sürdü. Ardından, 2017'de "Şimdi Sans" adlı albümüyle hem müzik marketlerinde hem de dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.