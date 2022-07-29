Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak gönlünü milli sporcuya kaptırdı! Aşkını ilan etti

Bilal Yiğit Koçak Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle son dönemin en popüler oyuncularından oldu. Başarılı performansıyla yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu özel hayatıyla gündeme oturdu. Aradığı aşkı bulan Koçak, gönlünü milli atlete kaptırdı. İkili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etti. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi...