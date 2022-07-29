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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak gönlünü milli sporcuya kaptırdı! Aşkını ilan etti

Bilal Yiğit Koçak Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle son dönemin en popüler oyuncularından oldu. Başarılı performansıyla yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu özel hayatıyla gündeme oturdu. Aradığı aşkı bulan Koçak, gönlünü milli atlete kaptırdı. İkili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etti. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 29.07.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 14:14
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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak gönlünü milli sporcuya kaptırdı! Aşkını ilan etti

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle adından söz ettiren Bilal Yiğit Koçak, kalbini milli atlete kaptırdı.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak gönlünü milli sporcuya kaptırdı! Aşkını ilan etti

Baş başa romantik tatile çıkan sevgililer sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilan-ı aşkta bulundu.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak gönlünü milli sporcuya kaptırdı! Aşkını ilan etti

Milli atlet aşkını "Sen benim güneşim, ayım, yıldızımsın" diyerek dile getirirken Koçak ise sevgilisine "Ruh ikizim, diğer yarım" sözleriyle karşılık verdi.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak gönlünü milli sporcuya kaptırdı! Aşkını ilan etti

İşte Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi...

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak gönlünü milli sporcuya kaptırdı! Aşkını ilan etti

BİLAL YİĞİT KOÇAK'IN SEVGİLİSİ BERFE SANCAK