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George Clooney arkadaşlarına 14 milyon dolar dağıttı

Dünyaca ünlü oyuncu Gerorge Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiği haberiyle gündeme gelmişti. Çıkan haberleri ilk kez doğrulayan Clooney, "Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm" dedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 14:26
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George Clooney arkadaşlarına 14 milyon dolar dağıttı

Hollywood yıldızı George Clooney'in, gençlik yıllarında kendisine destek olan 14 arkadaşını evine yemek yemeye diye davet edip birer milyon dolar dağıttığı haberleri daha önce basına yansımıştı.

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George Clooney arkadaşlarına 14 milyon dolar dağıttı

YAKIN ARKADAŞI SÖYLEDİ

O dostları arasında yer alan Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber, bu durumu açıklamıştı

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George Clooney arkadaşlarına 14 milyon dolar dağıttı

Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden dostlarına minnet borcunu ödediği yönündeki söylentileri ilk kez kendi ağzından doğruladı.

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George Clooney arkadaşlarına 14 milyon dolar dağıttı

"MUTLULUK DUYDUM"

GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki oyuncu, söylentilerle ilgili konuştu. Clooney, dergiye verdiği röportajda, kazandığı parayı arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu belirtti.

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George Clooney arkadaşlarına 14 milyon dolar dağıttı

"SAHİP OLDUĞUM TEK ŞEY ARKADAŞLARIMDI"

Clooney, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" ifadelerini kullandı.