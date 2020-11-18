Feyza Civelek yeni dizisi için 20 kilo verdi! Bambaşka birine dönüştü

Adını Feriha Koydum dizisiyle adını duyuran Feyza Civelek, yeni projesi için bambaşka bir insan oldu. 2 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo birden veren oyuncu, son haliyle görenleri şaşırttı. İşte ekranlara dönmeye hazırlanan Feyza Civelek'in son hali...