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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Feyza Civelek yeni dizisi için 20 kilo verdi! Bambaşka birine dönüştü Feyza Civelek yeni dizisi için 20 kilo verdi! Bambaşka birine dönüştü
Adını Feriha Koydum dizisiyle adını duyuran Feyza Civelek, yeni projesi için bambaşka bir insan oldu. 2 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo birden veren oyuncu, son haliyle görenleri şaşırttı. İşte ekranlara dönmeye hazırlanan Feyza Civelek'in son hali...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 15:49
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, yeni dizisi için müthiş bir değişim geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni dizisi için kilo vermeye karar veren oyuncu Feyza Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.
42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, tüm gardırobunu da yeniledi. Feyza Civelek, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde
1,5 saat yürüyerek ulaştığı görüntüsünün yanında dizideki imajıyla da sosyal medyada takipçilerinin büyük beğenisini topladı.
İşte Feyza Civelek'in yeni hali...