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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediği için evlilik kararı aldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin yıldırım nikahıyla evlenmeyi planladığı haberlerine Ezgi Mola'dan yanıt geldi. Sosyal medyadan cevap veren Mola, hamile olduğu iddialarını yalanladı.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 13:44
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebek bekledikleri için nikah masasına oturma kararı aldığı haberleri gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
37 yaşındaki Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu iddia edilmişti.
Çiftin yıldırım nikahıyla evleneceği iddia edilirken Ezgi Mola'dan cevap geldi.
Çıkan haberlerinden sonra Ezgi Mola, sosyal medya hesabından isyan etti.
İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı: