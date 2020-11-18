Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediği için evlilik kararı aldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin yıldırım nikahıyla evlenmeyi planladığı haberlerine Ezgi Mola'dan yanıt geldi. Sosyal medyadan cevap veren Mola, hamile olduğu iddialarını yalanladı.