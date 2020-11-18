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Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediği için evlilik kararı aldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin yıldırım nikahıyla evlenmeyi planladığı haberlerine Ezgi Mola'dan yanıt geldi. Sosyal medyadan cevap veren Mola, hamile olduğu iddialarını yalanladı.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 13:44
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Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebek bekledikleri için nikah masasına oturma kararı aldığı haberleri gündeme gelmişti.

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Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt

37 yaşındaki Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu iddia edilmişti.

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Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt

Çiftin yıldırım nikahıyla evleneceği iddia edilirken Ezgi Mola'dan cevap geldi.

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Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt

Çıkan haberlerinden sonra Ezgi Mola, sosyal medya hesabından isyan etti.

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Ezgi Mola'dan hamile olduğu iddialarına yanıt

İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı: