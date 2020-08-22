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Gençliğim Eyvah’ta İtalyan annelerden Arif ve Zekeriya’ya şantaj!

Atv'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 11'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla yaz aylarına damga vuran Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Hacer ve Nuriye gerçekleri öğrenmesin diye çabalayan Arif ve Zekeriya'nın başına olmadık işler gelir. Köşeye sıkışan Arif daha fazla dayanamaz ve kalp krizi geçirir. İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 16:13
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Gençliğim Eyvah’ta İtalyan annelerden Arif ve Zekeriya’ya şantaj!

Aylar sonra yeniden bir araya gelen Azra ve Ahmet çok mutludur. Azra'ya evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Ahmet'in başına gelmeyen kalmaz.

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Gençliğim Eyvah’ta İtalyan annelerden Arif ve Zekeriya’ya şantaj!

Öte yandan Arif ve Zekeriya'yı tanıyan Vanessa ve Maria sırlarını saklama karşılığında para ister.

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Gençliğim Eyvah’ta İtalyan annelerden Arif ve Zekeriya’ya şantaj!

Para bulma derdine düşen Arif ve Zekeriya, Hacer ve Nuriye sırlarını öğrenmesin diye olmadık işlere bulaşırlar.

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Gençliğim Eyvah’ta İtalyan annelerden Arif ve Zekeriya’ya şantaj!

Köşeye sıkışan Arif daha fazla dayanamaz ve kalp krizi geçirir.

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Gençliğim Eyvah’ta İtalyan annelerden Arif ve Zekeriya’ya şantaj!

11'NCİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN