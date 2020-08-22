Gençliğim Eyvah’ta İtalyan annelerden Arif ve Zekeriya’ya şantaj!

Atv'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 11'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla yaz aylarına damga vuran Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Hacer ve Nuriye gerçekleri öğrenmesin diye çabalayan Arif ve Zekeriya'nın başına olmadık işler gelir. Köşeye sıkışan Arif daha fazla dayanamaz ve kalp krizi geçirir. İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...