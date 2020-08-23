Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş magazin dünyasını salladı! İşte Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş'ın gerçeği

Tolga Sarıtaş sevenleri tarafından sosyal medyada bir kez daha gündem olurken, Söz dizisindeki Yavuz Komutan rolü unutulmadı. Söz dizisindeki rolüyle ödüller alan Tolga Sarıtaş, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti. Yavuz Komutan rolüyle Söz dizisine damga vuran Tolga Sarıtaş'ın memleketi merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.