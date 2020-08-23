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Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş magazin dünyasını salladı! İşte Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş'ın gerçeği

Tolga Sarıtaş sevenleri tarafından sosyal medyada bir kez daha gündem olurken, Söz dizisindeki Yavuz Komutan rolü unutulmadı. Söz dizisindeki rolüyle ödüller alan Tolga Sarıtaş, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti. Yavuz Komutan rolüyle Söz dizisine damga vuran Tolga Sarıtaş'ın memleketi merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 18:52
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Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş magazin dünyasını salladı! İşte Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş'ın gerçeği

Sevilen dizi Söz'ün Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri Söz dizisinde Yavuz komutanı canlandıran Tolga Sarıtaş'ın nereli olduğunu araştırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş magazin dünyasını salladı! İşte Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş'ın gerçeği

Sevilen dizi Söz'ün Yavuz komutanı bakın nereli! İşte ünlülerin memleketleri...

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Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş magazin dünyasını salladı! İşte Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş'ın gerçeği

Bensu Soral - Bursa

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Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş magazin dünyasını salladı! İşte Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş'ın gerçeği

Meriç Aral - İstanbul

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Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş magazin dünyasını salladı! İşte Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş'ın gerçeği

Görkem Sevindik - Adana