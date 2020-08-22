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Haberler Galeri Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon en zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz günlerde Aşk 101 dizisinin yeni sezon çekimlerinin başladığı öğrenildikten sonra 2. sezonun ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre dizinin ikinci sezon isminin 'Aşk 102' olacağı konuşulmuştu. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 15:52
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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 Nisan ayında yayın hayatına başlayan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizisin birinci sezonun final sahnesinde kapıdaki kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde dizinin yeni sezon çekimlerinin başladığı öğrenilmişti. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.