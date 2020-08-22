Aşk 101 2. sezon tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 Nisan ayında yayın hayatına başlayan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizisin birinci sezonun final sahnesinde kapıdaki kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde dizinin yeni sezon çekimlerinin başladığı öğrenilmişti. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...