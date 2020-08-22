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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Aşk 101 2. sezon en zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz günlerde Aşk 101 dizisinin yeni sezon çekimlerinin başladığı öğrenildikten sonra 2. sezonun ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre dizinin ikinci sezon isminin 'Aşk 102' olacağı konuşulmuştu. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.08.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 15:52
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