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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü yıllar önceki haliyle herkesi şoke etti! Yok böyle değişim...

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Akın Akınözü, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizide başrolü paylaştığı Ebru Şahin ile aralarında yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akın Akınözü'nün yıllar öncesine ait fotoğrafı şaşırttı. Bir dönem 120 kilo olduğunu açıklayan yakışıklı oyuncunun o yıllara ait fotoğrafları herkesi şoke etti. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün yıllar içinde geçirdiği inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 18:38
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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü yıllar önceki haliyle herkesi şoke etti! Yok böyle değişim...

Hercai'de canlandırdığı Miran karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Akın Akınözü, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı. Bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu açıklayan Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncunun okul zamanlarındaki kilolu hallerinin görüntüsü ise Akınözü'nün takipçilerini şaşkına uğrattı. İşte Akınözü'nün büyük değişim yaşamadan önceki hali...

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü yıllar önceki haliyle herkesi şoke etti! Yok böyle değişim...

Soner Sarıkabadayı

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü yıllar önceki haliyle herkesi şoke etti! Yok böyle değişim...

Soner Sarıkabadayı

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü yıllar önceki haliyle herkesi şoke etti! Yok böyle değişim...

Soner Sarıkabadayı

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü yıllar önceki haliyle herkesi şoke etti! Yok böyle değişim...

Gülşen