Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola'yı sünnet olma korkusu sardı. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. İşte Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 8. bölümünde yaşanacaklar...