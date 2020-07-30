30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola'yı sünnet olma korkusu sardı. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. İşte Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen 8. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 16:54
  • 1
  • 8
Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola'yı sünnet olma korkusu sarar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar.

  • 3
  • 8
Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır.

  • 4
  • 8
Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.

  • 5
  • 8
Gençliğim Eyvah’ta Çavi ve Zola’yı sünnet korkusu sardı!

GENÇLİĞİM EYVAH 8. BÖLÜM FRAGMANI