Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

İlk iki bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gençliğim Eyvah'ın üçüncü bölümü merakla beklenirken dizinin oyuncuları da mercek altına alındı. Kadrosunda deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları...