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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti

Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti

Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, kısa sürede sosyal medyada ilgiyi odağı oldu. Özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı babasının fotoğrafıyla şoke etti. Daymaz'ın babasının kaslı vücudu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oldukça fit görünen baba için takipçilerden "Öyle baba mı olur?" yorumu geldi. İşte 'süper baba' olarak sosyal medyayı sallayan Ekin Mert Daymaz'ın babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:35
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti

Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz, sosyal medyayı ilgiyi üzerine çekti. Daymaz'ın babasının kaslı vücudu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oldukça fit görünen baba için takipçilerden "Öyle baba mı olur?" yorumu geldi. İşte 'süper baba' olarak sosyal medyayı sallayan Ekin Mert Daymaz'ın babası ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti

KENAN İMİRZALIOĞLU

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı! Kaslı hali şoke etti

SİNAN AKÇIL VE BABASI