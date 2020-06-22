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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

İlk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gençliğim Eyvah'ın ikinci bölümü merakla beklenirken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Gençliğim Eyvah'ta Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:44
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı olan dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

HAZAL SUBAŞI 166 CM