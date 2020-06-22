Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı olan dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu…

