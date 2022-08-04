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Haberler Galeri Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ertan Saban, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Saban'ın özel hayatını araştıranlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Ertan Saban'ın oyuncu eşi...

Giriş Tarihi: 04.08.2022 17:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 17:44
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Ertan Saban, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Ertan Balaban'ın eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa duyan herkes şaşırdı. İşte Ertan Saban'ın oyuncu eşi...

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı