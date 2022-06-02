02 Haziran 2022, Perşembe
Gelinim Olur Musun'un ünlü kaynanası Semra Yücel'den oğlu Ata'nın öldürülmesiyle ilgili bomba itiraf: "İbrahim Tatlıses..."
'Gelinim Olur Musun' programının Semra kaynanası oğlu Ata'nın ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. O gün yaşananları anlatırken İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti. Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Semra Yücel, oğlu Ata'nın otel odasında aşırı dozdan öldürülmesiyle ilgili itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:41
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