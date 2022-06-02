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Gelinim Olur Musun'un ünlü kaynanası Semra Yücel'den oğlu Ata'nın öldürülmesiyle ilgili bomba itiraf: "İbrahim Tatlıses..."

'Gelinim Olur Musun' programının Semra kaynanası oğlu Ata'nın ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. O gün yaşananları anlatırken İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti. Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Semra Yücel, oğlu Ata'nın otel odasında aşırı dozdan öldürülmesiyle ilgili itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:41
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Gelinim Olur Musun’un ünlü kaynanası Semra Yücel’den oğlu Ata’nın öldürülmesiyle ilgili bomba itiraf: İbrahim Tatlıses...

'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla hafızalara kazınan kaynana Semra Yücel, katıldığı programda oğlu Ata'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Semra kaynananın anlattıklarında İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti.

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Gelinim Olur Musun’un ünlü kaynanası Semra Yücel’den oğlu Ata’nın öldürülmesiyle ilgili bomba itiraf: İbrahim Tatlıses...

Semra Kaynana oğlunun aşırı dozdan öldüğüyle ilgili sorulara yanıt verdi. Ata'nın ölümüyle ilgili şu sözleri söyledi:

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Gelinim Olur Musun’un ünlü kaynanası Semra Yücel’den oğlu Ata’nın öldürülmesiyle ilgili bomba itiraf: İbrahim Tatlıses...

"Benim düşüncem Ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Asena o dava vardı, gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem 'Öldüremedik ölümden beteriyle yargılayalım' dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş, oradan 1 milyar para alacaktı sunuculuk yapıp... Ata'ya kötü maddeyi masada veriyorlar, yığılmış zaten içince..."

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Gelinim Olur Musun’un ünlü kaynanası Semra Yücel’den oğlu Ata’nın öldürülmesiyle ilgili bomba itiraf: İbrahim Tatlıses...

Semra Kaynana ilk haberi verenin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi. Semra Kaynana "Allah razı olsun en büyük dosttummuş ilk halimizi hatrımızı soran o oldu" dedi.

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Gelinim Olur Musun’un ünlü kaynanası Semra Yücel’den oğlu Ata’nın öldürülmesiyle ilgili bomba itiraf: İbrahim Tatlıses...

"EBRU AKEL'İ BİLE BEN İDARE EDİYORUM"

Semra Kaynana konuşmasında programın kurgu olduğu iddiaları üzerine "Orası farklı dünya ben oraya ayak uydurmadım. Öyle bir çark döndü ki Ebru Akel'i bile ben idare ediyorum programı aldım elime yönetiyorum. Reyting ne getirir ne olur ona göre davranıyordum. Kimse beni yönlendirmedi" itirafında bulundu.