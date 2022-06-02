Seda Sayan photoshopun dozunu kaçırdı! Alay konusu oldu: Sanki 1.90…

Sık sık yaptığı filtrelerle adından söz ettiren Seda Sayan bu kez alay konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Çağla Ökten ile nikah masasına oturan Sayan, son paylaşımında photoshopun dozunu fazla kaçırdı. Pozu görenler, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yapmadan geçmedi. İşte Seda Sayan'ın photoshop uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen çok konuşulan o karesi...