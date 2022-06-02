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Seda Sayan photoshopun dozunu kaçırdı! Alay konusu oldu: Sanki 1.90…

Sık sık yaptığı filtrelerle adından söz ettiren Seda Sayan bu kez alay konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Çağla Ökten ile nikah masasına oturan Sayan, son paylaşımında photoshopun dozunu fazla kaçırdı. Pozu görenler, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yapmadan geçmedi. İşte Seda Sayan'ın photoshop uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen çok konuşulan o karesi...

Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:33
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Seda Sayan photoshopun dozunu kaçırdı! Alay konusu oldu: Sanki 1.90…

24 Nisan'da Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'ın son paylaşımını görenler, ünlü ismin photoshop uyguladığını ileri sürdü.

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Seda Sayan photoshopun dozunu kaçırdı! Alay konusu oldu: Sanki 1.90…

Boyu 1,69 olan Seda'nın bu karesine kısa sürede, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yapıldı. Paylaşımıyla eleştiri toplayan Sayan'a "Ne gerek vardı buna" yorumları yağdı.

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Seda Sayan photoshopun dozunu kaçırdı! Alay konusu oldu: Sanki 1.90…

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan, nikah öncesi soluğu estetik doktorunda almıştı.

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Seda Sayan photoshopun dozunu kaçırdı! Alay konusu oldu: Sanki 1.90…

"Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcı, o anlarını Instagram hesabından paylaştı. Sayan geçtiğimiz aylarda ise örümcek ağı ve Fransız askısı işlemleriyle gündeme gelmişti

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Seda Sayan photoshopun dozunu kaçırdı! Alay konusu oldu: Sanki 1.90…

Seda Sayan'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede etkileşim gördü.