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Seren Serengil ile mahkemelik olan Lerzan Mutlu geri adım attı: "Onu kastetmedim"

Lerzan Mutlu Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen şarkıcı, söz konusu paylaşımlarda müştekileri kastetmediğini söyledi. Seren Serengil ise, "Mutlu uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. Özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak inkar ettiği için şikayetçiyim" dedi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:07
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Seren Serengil ile mahkemelik olan Lerzan Mutlu geri adım attı: Onu kastetmedim

Sanatçı Lerzan Mutlu'nun 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Lerzan Mutlu, müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman ile taraf avukatları katıldı.

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Seren Serengil ile mahkemelik olan Lerzan Mutlu geri adım attı: Onu kastetmedim

"ÜZERLERİNE ALINMIŞLAR"

Duruşmada savunma yapan sanık Lerzan Mutlu, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Ben sosyal medya hesabımdan iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kastederek yapmadım. Üzerlerine alınmışlar, suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

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Seren Serengil ile mahkemelik olan Lerzan Mutlu geri adım attı: Onu kastetmedim

Duruşmada söz alan müşteki Nevin Teoman, "Sanık bir süredir kızım Seren Serengil'e yönelik sataşır şekilde medyada sözler söylüyor. Sosyal medya üzerinden yazılar yazıyordu. Bu nedenle suça konu paylaşımların bizim hakkımızda olduğunu anladık. Benimle ilgili iddiaları doğru değildir ve yakışıksızdır. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim" diyerek cezalandırılmasını istedi.

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Seren Serengil ile mahkemelik olan Lerzan Mutlu geri adım attı: Onu kastetmedim

"ÖZÜR DİLESEYDİ ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇECEKTİM"

Seren Serengil, "Sanık uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. Bana karşı tehdit ve şantajda bulunmaktadır. Kendisi özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak inkar ettiği için şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Seren Serengil ile mahkemelik olan Lerzan Mutlu geri adım attı: Onu kastetmedim

"MÜŞTEKİLERİ KASTETMEDİM"

Bunun üzerine söz alan Lerzan Mutlu, "Ben müştekileri kastetmedim. Müştekilere yönelik bir husumette beslemiyorum" diye konuştu.