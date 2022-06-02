Seren Serengil ile mahkemelik olan Lerzan Mutlu geri adım attı: "Onu kastetmedim"

Lerzan Mutlu Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen şarkıcı, söz konusu paylaşımlarda müştekileri kastetmediğini söyledi. Seren Serengil ise, "Mutlu uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. Özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak inkar ettiği için şikayetçiyim" dedi.