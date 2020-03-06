Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 475. bölümüyle bugün ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı bu bölümde gün birincisi ve hafta birincisi de açıklandı. Kanal D'de ekranlara gelen ve Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümü ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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