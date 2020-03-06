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Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 475. bölümüyle bugün ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı bu bölümde gün birincisi ve hafta birincisi de açıklandı. Kanal D'de ekranlara gelen ve Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümü ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 16:41
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Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 475. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta'nın 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Nurten-Özlem Argun ve Hanife-Başak Kuvel çiftleri "Büzme Tatlısı" için yarıştılar. Bu bölümde elenen isim ile gün ve hafta birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu? İşte cevaplar...

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Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan isim 8 puanla Ezgi ve Özlem oluyor. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 14 puanla Elif oluyor. Başak 13 puanla ikinci oluyor.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziği sahibi gelin 62 puanla Başak oluyor. Ezgi ise 52 puanla ikinci oldu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu. Haftanın en düşük puanını alan gelin Özlem Hanım ve kayınvalidesi elendi. Elif bir puanla yarışmada bir hafta daha kalma hakkına sahip oldu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nefeslerin tutulduğu, rekabetçi ruhların öne çıktığı, şok açıklamaların yer alacağı Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında hafta içi hergün saat 12:30'da başlıyor.