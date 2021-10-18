Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok? İşte haberin detayları...