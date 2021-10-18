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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok?
Gelinim Mutfakta neden ayrıldı? Yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 4'üncü sezonuna başlayan Demet Akalın'ın birkaç gündür programda olmaması nedeniyle izleyiciler ünlü şarkıcının programdan ayrılıp ayrılmadığını merak ediyordu. Yarışma programının yeni sunucusunun kim olacağı ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok? İşte cevaplar...