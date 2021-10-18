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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok?

Gelinim Mutfakta neden ayrıldı? Yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 4'üncü sezonuna başlayan Demet Akalın'ın birkaç gündür programda olmaması nedeniyle izleyiciler ünlü şarkıcının programdan ayrılıp ayrılmadığını merak ediyordu. Yarışma programının yeni sunucusunun kim olacağı ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:11
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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok?

Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok?

GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?

Birkaç gündür Gelinim Mutfakta'da gözükmeyen Demet Akalın'ın programdan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyordu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile birlikte detaylar belli oldu. Gelinim Mutfakta yarışması her hafta farklı sunucuyla ekranlara gelecek. Bu haftanın sunucusu ise Songül Karlı oldu. Demet Akalın'ın yoğun iş saatlerinden dolayı programdan ayrıldığı öğrenildi.

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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok?

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'de tamamladı. Ardından Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Annesinin teşvik etmesi üzerine bir mankenlik kursuna yazıldı. Bu dönemde bazı dizi ve filmlerde rol aldı.

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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok?

Mankenlik kursuna devam ederken oyunculuk yapmaya başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1992'de 'Günlerden Pazar' isimli dizide yaşadı. Daha sonra birkaç filmde daha oyunculuk performansı sergileyen Akalın 1998'de de Sibel isimli dizide boy gösterdi.

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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet akalın neden yok?


ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Demet Akalın'ın rol aldığı diziler ve filmler şöyle:

* 1992 - Günlerden Pazar (Film)
* 1994 - Sensiz Olmaz (Film)
* 1994 - Tele Anahtar (Film)
* 1998 - Sibel (Dizi)
* 2006 - En İyi Arkadaşım (Dizi)
* 2016 - Osman Pazarlama (Film)