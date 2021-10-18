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Haberler Galeri Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Songül Karlı kimdir, kaç yaşında? Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasını sunacak olan Songül Karlı'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğnu her hafta ünlü bir ismin yapacağı açıklanırken, bu hafta ise Songül Karlı'nın izleyici karşısına çıkacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü sunucunun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte Songül Karlı'nın hayat hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 12:27
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Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yarışma programını her hafta farklı bir ismin sunacağı açıklandı. Bu hafta Songül Karlı'nın sunumuyla ekranlara gelecek Gelinim Mutfakta'nın takipçileri, ünlü sunucu hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Songül Karlı'nın hayat hikayesini yazımızda ele aldık. Peki, Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

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Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.

Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı. 10'dan fazla albüm çıkardı ve çok sayıda ödül aldı.

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Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

Ayrıca birçok dizide de rol aldı.

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Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı 5 yılın ardından kamera karşısına geçti. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir haftalığına sunuculuğunu yapıyor.

En son, Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu Demet Akalın yapıyordu. Ani bir kararla ayrıldıktan sonra programda yenir bir formata gidildi ve her hafta bir sunucu programı yürütecek.

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Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

ÇIKARDIĞI ALBÜMLER

* 1991 - Derman Sendedir
* 1992 - Böyle Olur mu
* 1993 - Oralıyam Ben
* 1994 - Dokunsalar Ağlayacağım
* 1994 - Dal Boylum
* 1995 - Yanık Bir Türkü
* 1996 - Omuz Omuza
* 1998 - Yalan
* 2002 - Bir Yana
* 2004 - Kaç Bahar
* 2017 - Hayat Bir Gün