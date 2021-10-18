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Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
Songül Karlı kimdir, kaç yaşında? Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasını sunacak olan Songül Karlı'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğnu her hafta ünlü bir ismin yapacağı açıklanırken, bu hafta ise Songül Karlı'nın izleyici karşısına çıkacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü sunucunun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte Songül Karlı'nın hayat hikayesi...