Bill Gates ve Melinda Gates’in kızı evlendi! Düğün öncesi imam nikahı kıyıldı

DÜĞÜN BİR BAŞKA MALİKANEDE YAPILDI

Jennifer Gates ile Nayel Nassar ilk danslarını da Elton John'un Can You Feel The Love Tonight? (Bu Gece Aşkı Hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı. Jennifer Gates, tören için Vera Wang tasarımı bir kıyafet tercih etti.