Bill Gates ve Melinda Gates’in kızı evlendi! Düğün öncesi imam nikahı kıyıldı

DÜĞÜN ÖNCESİ İMAM NİKAHI

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates'in, 25 yaşındaki kızı ile Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar için önce imam nikahı kıyıldı. Çift, bir gün sonra da Gates'in gösterişli malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen düğün töreniyle evlendi.