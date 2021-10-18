Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı evlendi! Düğün öncesi imam nikahı kıyıldı
Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Bill Gates ve kısa süre öne boşandığı eşi Melinda Gates'in kızı Jennifer Mısırlı jokey Nayel Nassar ile evlendi. Gates'in gösterişli malikanesinde düzenlenen törenle evlenen çiftin düğün öncesi imam nikahı yapıldı.
Giriş Tarihi: 18.10.2021
10:41 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
10:41
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates ile bir süre önce boşandığı eşi Melinda French Gates'in en büyük kızı Jennifer, Mısırlı jokey nişanlısı Nayel Nassar ile evlendi.
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DÜĞÜN ÖNCESİ İMAM NİKAHI
Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates'in, 25 yaşındaki kızı ile Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar için önce imam nikahı kıyıldı. Çift, bir gün sonra da Gates'in gösterişli malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen düğün töreniyle evlendi.
BABASININ MALİKANESİNDE
Jennifer Gates ile 30 yaşındaki Nayel Nassar önce cuma akşamı New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde imam nikahı kıydı. Bir gün sonra da yine New York'un Westchester bölgesindeki evlerinde düğün yapıldı.
DÜĞÜN BİR BAŞKA MALİKANEDE YAPILDI
Jennifer Gates ile Nayel Nassar ilk danslarını da Elton John'un Can You Feel The Love Tonight? (Bu Gece Aşkı Hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı. Jennifer Gates, tören için Vera Wang tasarımı bir kıyafet tercih etti.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ ÇOK KONUŞULDU
Bill Gates ise 27 yıllık evliliği geçen Ağustos ayında sona eren Melinda Gates'in Jennifer için geçen ay düzenlediği bekarlığa veda partisi uzun süre konuşulmuştu. Washington'daki 125 milyon dolarlık göl manzaralı malikanenin bahçesinde düzenlenen partide çekilen fotoğraflar da gelin Jennifer Gates tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Melinda Gates'in, eski eşi Bill Gates'ten boşanırken toplamda 130 milyar dolarlık servetin yarısını aldığını da hatırlatalım.