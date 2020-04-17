Arka Sokaklar’ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eski eşi bakın kimmiş!

Televizyonun en uzun yapımlarından olan Arka Sokaklar corona virüs salgını nedeniyle ara verdiği çekimlere geri dönme kararı aldı. Ancak dizide canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle efsane olan Zafer Ergin'in dizide yer almayacağı açıklandı. Usta oyuncunun yeni bölümlerde olmayacağını öğrenen sevenleri habere üzülürken Zafer Ergin sosyal medyanın gündemine oturdu. Zafer Ergin hakkında araştırma yapan sevenleri eski eşinin kim olduğunu görünce hayrete düştü. İşte Zafer Ergin'in 4 yıl boyunca evli kaldığı oyuncu eski eşi...