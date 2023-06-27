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Gayrimeşru çocuk krizi yaşamıştı! Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'ndan kötü haber geldi! 9 yıl önce evlenen ve iki çocukları bulunan çift ayrılık kararı aldı. Son dönemde gayrimeşru çocuk iddialarıyla gündeme gelen ve DNA testi yaptıran Doğuş, eşi ve çocuklarını terk ederek İstanbul'a döndü. Sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğraflarını da sildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2023 11:51
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Gayrimeşru çocuk krizi yaşamıştı! Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti

Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliği sonrası Azerbaycan'a yerleşen Doğuş, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndü.

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Gayrimeşru çocuk krizi yaşamıştı! Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti

BOŞANMAKTA KARARLI

Eşini ve çocuklarını bırakıp dönen şarkıcı sosyal medyada birlikte olan tüm fotoğrafları silip takibi de bıraktı. Doğuş'un boşanmak için kararlı olduğu da gelen bilgiler arasında.

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Gayrimeşru çocuk krizi yaşamıştı! Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti

2016 yılında verdiği bir röportajda Hoşkedem Hidayetkızı, "Doğuş'un çocuklara olan yaklaşımı ve merhameti beni etkiledi. Çocuk sahibi olacağımı düşünmüyordum ama Doğuş bu fikrimi değiştirdi" demiş, Doğuş ise "Onu orada görünce, çocuklarımın annesi olacağını hissettim" sözleriyle dikkat çekmişti.

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Gayrimeşru çocuk krizi yaşamıştı! Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti

GAYRİMEŞRU ÇOCUK KRİZİ

2 kez evlilik yapan şarkıcı, ilk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yaptı.

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Gayrimeşru çocuk krizi yaşamıştı! Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti

İkinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaparken bu evlilikten iki oğlu olan Doğuş, eşi ile Azerbaycan'da bir televizyon programı sunuyordu.