Gayrimeşru çocuk krizi yaşamıştı! Doğuş Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'ndan kötü haber geldi! 9 yıl önce evlenen ve iki çocukları bulunan çift ayrılık kararı aldı. Son dönemde gayrimeşru çocuk iddialarıyla gündeme gelen ve DNA testi yaptıran Doğuş, eşi ve çocuklarını terk ederek İstanbul'a döndü. Sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğraflarını da sildi. İşte detaylar...