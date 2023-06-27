Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarından birbirleriyle ilgili paylaşım yaptı. Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.