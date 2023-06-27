27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarından birbirleriyle ilgili paylaşım yaptı. Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:28
  • 1
  • 164
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 164
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan ikili, artık birlikte davetlere katılıp görüntü vermeye başladı.

  • 3
  • 164
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı.

  • 4
  • 164
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

  • 5
  • 164
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın son paylaşımları adeta sosyal medyada gündem oldu.