1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozu sosyal medyayı salladı

'Bir Aile Hikayesi' dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan, rol aldığı yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu. Instagram'da yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettiren Afacan'ın hamam pozlarına beğeni yağdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncunun pozu sosyal medyayı salladı.