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1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozu sosyal medyayı salladı

'Bir Aile Hikayesi' dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan, rol aldığı yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu. Instagram'da yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettiren Afacan'ın hamam pozlarına beğeni yağdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncunun pozu sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 12:39
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1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozu sosyal medyayı salladı

Rol aldığı yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden olan Elçin Afacan, 1 yılda 28 kilo verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozu sosyal medyayı salladı

Son haliyle adından söz ettiren Afacan'ın hamamda verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

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1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozu sosyal medyayı salladı

Verdiği kilolarla sık sık adında söz ettiren güzel oyuncu, bir işbirliği için hamamda kamera karşısına geçti.

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1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozu sosyal medyayı salladı

Pozlarını Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncunun siyah kalp emojisiyle yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozu sosyal medyayı salladı

İşte o pozu...