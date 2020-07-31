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Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...

Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence tadındadır. Kemal Sunal'ın nadir hüzünlü filmleri arasında yer alan Garip'te ona eşlik eden Fatoş gerçek adıyla Ece Alton'un değişimi ağızları açık bıraktı. Garip filminin yeniden ekranlara gelmesiyle Ece Alton'un hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Ece Alton'un son hali...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 15:39
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Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...

Kemal Sunal ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'te rol alan Ece Alton, Fatoş karakterine hayat vermişti. 1980 doğumlu Ece Alton, 86 yapımlı film ile adeta kendini Türkiye'ye tanıtmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal ile rol aldığı Garip filminin ardından aranan çocuk oyunculardan olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

Herkesin Fatoş olarak hatırladığı Garip filminin minik yıldızı Ece Alton artık 39 yaşında olgun bir kadın. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un değişimi herkesi şaşırttı. İşte Ece Alton ve çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...

Hüdaverdi

Kocaman gözlükleri, beresi ve sempatik tavırlarıyla dönemine damga vuran minik karakter Hüdaverdi, yani Önder Tekin de sinemayı bırakan isimlerden. Tekin, şuan özel bir şirkette müdürlük yapıyor.

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Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...

Şişko Nuri

Yeşilçam'ın "Şişko Nuri"si, Sıtkı Sezgin, oyunculuk kariyerine tiyatro üzerinden devam etmiştir. Sezgin, şuan Samsun'da bir huzur evinde hayatına devam ediyor. Yeşilçam artistlerinin bir bir rahmetli olduğunu dile getiren Sezgin, sanatçıların ileride yalnız kalmaması ve huzur evine düşmemesi için kazandıkları paraları ve geleceklerini planlamaları gerektiğini söylüyor.

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Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...

Minik Cadı

Yeşilçam'ın "minik cadı"sı Çiçek Dilligil'den başkası değil. Dilligil, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

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Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...

Küçük Emrah

Döneminin hüzünlü filmlerine temizliği, saflığı ve güzel sesi ile damga vurmuş olan Emrah, şimdilerde bir dizinin başrol oyuncusu. Aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor.