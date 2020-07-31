Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...

Kemal Sunal ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'te rol alan Ece Alton, Fatoş karakterine hayat vermişti. 1980 doğumlu Ece Alton, 86 yapımlı film ile adeta kendini Türkiye'ye tanıtmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal ile rol aldığı Garip filminin ardından aranan çocuk oyunculardan olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

Herkesin Fatoş olarak hatırladığı Garip filminin minik yıldızı Ece Alton artık 39 yaşında olgun bir kadın. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un değişimi herkesi şaşırttı. İşte Ece Alton ve çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...