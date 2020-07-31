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Garip filminin Fatoş'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Ece Alton'un...
Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence tadındadır. Kemal Sunal'ın nadir hüzünlü filmleri arasında yer alan Garip'te ona eşlik eden Fatoş gerçek adıyla Ece Alton'un değişimi ağızları açık bıraktı. Garip filminin yeniden ekranlara gelmesiyle Ece Alton'un hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Ece Alton'un son hali...
Giriş Tarihi: 31.07.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 15:39
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