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5 sene sonra o kıyafeti hakkında ilk kez konuştu! Rihanna: Kendimi palyaço gibi hissettim

Rihanna, giydikten sonra günlere konuşulan MET Gala 2015 kıyafeti hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı kendini palyaço gibi hissettiğini söyleyerek, "Herkes bana gülecek diye düşündüm" ifadesini kullandı. Rihanna'nın söz konusu kıyafeti omlet, pizza gibi yiyeceklere benzetilmişti.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 12:46
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5 sene sonra o kıyafeti hakkında ilk kez konuştu! Rihanna: Kendimi palyaço gibi hissettim

Rihanna, 2015 MET Gala'daki kıyafetiyle ilgili yıllar sonra konuştu.

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5 sene sonra o kıyafeti hakkında ilk kez konuştu! Rihanna: Kendimi palyaço gibi hissettim

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Guo Pei imzalı elbisesiyle o yıl Vogue dergisinin de kapağını süslemişti ancak kıyafeti sosyal medyada elbise pizza ve omlet gibi yiyeceklere benzetilmişti.

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5 sene sonra o kıyafeti hakkında ilk kez konuştu! Rihanna: Kendimi palyaço gibi hissettim

Galadan beş yıl sonra Rihanna, elbiseyle ilgili hislerini anlattı. Ünlü şarkıcı, elbiseyle kendini 'palyaço' gibi hissettiğini itiraf etti.

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5 sene sonra o kıyafeti hakkında ilk kez konuştu! Rihanna: Kendimi palyaço gibi hissettim

Access dergisine konuşan Rihanna "Otomobilden indiğimde çok korktuğumu hatırlıyorum, çünkü çok abartılı olduğumu hissediyordum. Kırmızı halının önünden otomobille geçerken kıyafetleri görüyordum" dedi.

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5 sene sonra o kıyafeti hakkında ilk kez konuştu! Rihanna: Kendimi palyaço gibi hissettim

"Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bana gülecekler diye düşündüm. Bu çok fazla" şeklinde hissettiğini itiraf eden Rihanna, sonraki yıllarda MET Gala'ların en beğenilen isimleri arasına girdi.