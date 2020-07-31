5 sene sonra o kıyafeti hakkında ilk kez konuştu! Rihanna: Kendimi palyaço gibi hissettim

Rihanna, giydikten sonra günlere konuşulan MET Gala 2015 kıyafeti hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı kendini palyaço gibi hissettiğini söyleyerek, "Herkes bana gülecek diye düşündüm" ifadesini kullandı. Rihanna'nın söz konusu kıyafeti omlet, pizza gibi yiyeceklere benzetilmişti.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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