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Haberler Galeri Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Sinemanın ve dizilerin aranan çocuk oyuncularından olan Beren Gökyıldız, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Beren Gökyıldız'ın yaşı sevenleri tarafından merak edildi. Peki birçok dizi ve filmde rol alan Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız kimdir? İşte Beren Gökyıldız ve merak edilen ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 23:28
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Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Beren Gökyıldız son yıllara damga vuran çocuk oyunculardan biri olurken, yaşını öğrenenler şaşkına döndü. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüvenine katılan Beren Gökyıldız, performansıyla dikkat çekerken yaşı da gündeme oturdu. Beren Gökyıldız gerek sinema gerekse dizilerdeki oyunculuğu dikkat çekti.

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Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan Beren Gökyıldız'ın yaşı olay oldu. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız dahil ünlülerin yaşları.

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Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kaç yaşında?

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kaç yaşında?

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983

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Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kaç yaşında?

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984