Gani Müjde'den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

Yüzyılın en büyük depremlerinden biri olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Tüm vatandaşlar ihtiyaç listelerini tamamlamak için seferberlik başlatırken ünlü isimler birlikte ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına tepki gösterdi. Ünlü senarist Gani Müjde ve sanatçı Rafet El Roman da birlik ve beraberlik çağrısında bulunan ünlü isimlerden oldu.