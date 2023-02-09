09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gani Müjde'den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

Gani Müjde'den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

Yüzyılın en büyük depremlerinden biri olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Tüm vatandaşlar ihtiyaç listelerini tamamlamak için seferberlik başlatırken ünlü isimler birlikte ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına tepki gösterdi. Ünlü senarist Gani Müjde ve sanatçı Rafet El Roman da birlik ve beraberlik çağrısında bulunan ünlü isimlerden oldu.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:39
  • 1
  • 20
Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

Gani Müjde: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete, belediyeye, yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakette yapacak bir şey yok maalesef... Birlik olalım ama deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmayalım, bundan sonrası için tedbir alalım." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

Rafet El Roman: "Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Bu depremleri daha önce de gördük. Her seferinde birlik, beraberlik içinde üstesinden geldik. Şimdi de birlik beraberlik günü. İnsanlar saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler. Dünyadan gelen yardımlar için de minnettarız."

  • 3
  • 20
Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

'MİLLET OLARAK BUNU DA AŞACAĞIZ'

Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk. Ulviye Karaca, Yavuz Sepetçi, Serkan Kuruda, "Her birlikte bu zor günleri de aşacağız" diyerek şunları söyledi: "Çok zor bir güne uyandık. Yüzyılın en büyük felaketiyle sarsıldık. Afet büyük, acımız büyük. Ama Türk milleti olarak bunu da aşacağız, elbirliğiyle inanarak yardımlaşarak... Şimdi tek yürek, birlik olma zamanı. Geçmiş olsun Türkiye'm."

  • 4
  • 20
Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay'da enkaz altında kalan ailesi için ağlayarak yardım istemişti.

  • 5
  • 20
Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki: Kimse ekiplere laf etmesin

Karsu'nun enkaz altında kalan nenesinden güzel haber geldi. Nenesi bulunan Karsu'nun paylaştığı fotoğraflar herkesi duygulandırdı.