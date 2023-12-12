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Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız

Umuda Koşanlar Derneği ile sayısız insanın yardımına koşan Gamze Özçelik, katil İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin halkına da yardım eli uzattı. Bölgede sıcak yemek dağıtımı yapan ünlü isim, şimdi de Filistin'e destek videosu paylaştı. "1 milyon çocuk için gidilecek hiçbir güvenli yer yok... Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 09:11
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Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız

Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. Yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan ünlü isim, şimdi de Filistin halkı için sesini yükseltti.

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Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız

"BOMBARDIMANA MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN SESİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Filistin halkına destek olmak için bir video paylaşan Özçelik, "1 milyon çocuk için gidilecek hiçbir güvenli yer yok. Soykırıma uğrayan sivillerin ve doğar doğmaz bombardımana maruz kalan çocukların sesi olmak zorundayız! Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız" diye konuştu.

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Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız

BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile katil İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü. Derneğin Lübnan'da bulunan deposunda bir video çeken Özçelik, yardım malzemelerinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Özçelik, bağışçılara teşekkür etti:

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Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız

"Lübnan-Siblin'de bulunan depolarımızdayız. Biliyorsunuz İsrail bir süredir Lübnan'ın güneyini vuruyor ve oradan hem Lübnanlı hem Filistinli aileler iç taraflara doğru göç ediyor."

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Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız

"Biz de depolarımızı hem şu anki göç durumuna, hem de olası göç durumuna karşı hazırladık."