12 Aralık 2023, Salı
Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız
Umuda Koşanlar Derneği ile sayısız insanın yardımına koşan Gamze Özçelik, katil İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin halkına da yardım eli uzattı. Bölgede sıcak yemek dağıtımı yapan ünlü isim, şimdi de Filistin'e destek videosu paylaştı. "1 milyon çocuk için gidilecek hiçbir güvenli yer yok... Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 09:11
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