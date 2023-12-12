Gamze Özçelik’ten Filistin halkı için destek videosu: Güvenli yer yok! Çocukların sesi olmak zorundayız

"BOMBARDIMANA MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN SESİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Filistin halkına destek olmak için bir video paylaşan Özçelik, "1 milyon çocuk için gidilecek hiçbir güvenli yer yok. Soykırıma uğrayan sivillerin ve doğar doğmaz bombardımana maruz kalan çocukların sesi olmak zorundayız! Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız" diye konuştu.