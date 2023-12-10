10 Aralık 2023, Pazar
Harper's Bazaar yılın en iyilerini seçti! İşte ödül alan isimler
Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth'ün de katıldığı gecede Türkiye'nin ikonlarına ödülleri takdim edildi.
Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:32
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