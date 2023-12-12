12 Aralık 2023, Salı
Fantezi mesajını eşine attı ortalık karıştı! 1 milyar TL’lik boşanma davası
Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar'ın 25 yıllık eşi Melek Akpınar 1 milyar liralık boşanma davası açtı! Birol Akpınar'ın şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı fantezi mesajını yanlışlıkla kendisine atması sonrası sonra çılgına dönen Melek Akpınar, kocasıyla sevgilisinin izini bir dedektif gibi sürdü. Birol Akpınar'a "zina" nedeniyle 1 milyar liralık boşanma davası açan Melek Akpınar, Selda Balta'yı ise 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan savcılığa şikayet etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:49
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