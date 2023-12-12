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Fantezi mesajını eşine attı ortalık karıştı! 1 milyar TL’lik boşanma davası

Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar'ın 25 yıllık eşi Melek Akpınar 1 milyar liralık boşanma davası açtı! Birol Akpınar'ın şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı fantezi mesajını yanlışlıkla kendisine atması sonrası sonra çılgına dönen Melek Akpınar, kocasıyla sevgilisinin izini bir dedektif gibi sürdü. Birol Akpınar'a "zina" nedeniyle 1 milyar liralık boşanma davası açan Melek Akpınar, Selda Balta'yı ise 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan savcılığa şikayet etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:49
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Fantezi mesajını eşine attı ortalık karıştı! 1 milyar TL’lik boşanma davası

Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Birol Akpınar, şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı "Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine attı.

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Fantezi mesajını eşine attı ortalık karıştı! 1 milyar TL’lik boşanma davası

OTEL KAYITLARI DELİL OLDU

Melek Akpınar, avukatı Sibel Engin aracılığıyla delil tespiti davası açarak, emniyetten Birol Akpınar ile Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde suit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtları ile mahkemenin yolunu tuttu.

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Fantezi mesajını eşine attı ortalık karıştı! 1 milyar TL’lik boşanma davası

BİR MİLYAR TL'LİK DAVA AÇTI

Melek Akpınar, eşine 'zina' nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. İş insanı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak boşanma dilekçesinde Melek Akpınar'ın kendisini Ankara'da yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü.

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Fantezi mesajını eşine attı ortalık karıştı! 1 milyar TL’lik boşanma davası

ASANSÖR KAMERALARI İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

Melek Akpınar, eşi Birol Akpınar'ın evli olduğu halde şüpheli Selda Balta ile gayrimeşru ilişki yaşadığını ispatlamak üzere Ankara'daki dairelerinin yer aldığı ünlü bir rezidanstaki asansör kameralarını bilirkişi aracılığıyla inceletti. Çıkan görüntülerde işadamının eşi Melek Akpınar'la evlilikleri devam ederken Ankara'daki konutta haftalarca birlikte kaldıkları, işadamının eşi tarafından her gün asansöre kadar öperek uğurlandığı görüldü.

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Fantezi mesajını eşine attı ortalık karıştı! 1 milyar TL’lik boşanma davası

Takip eden asansör kamera kayıtlarında ise işadamının sevgilisi Selda Balta'yla gizlice dairede buluştuğu ve Selda Balta'nın daireden erken saatlerde çıkarak asansörde elbisesini düzelttiği görüntüler yer aldı.