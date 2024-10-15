15 Ekim 2024, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş'ın Gamze Özçelik ile evliliğinden Murathan Pektaş isminde bir oğlu olmuştu. İkili, daha sonra dostça yollarını ayırdı. Maneviyata yönelen Özçelik, Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Pektaş ise uzun bir aranın ardından sosyal medyadaki imalı paylaşımıyla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:15
Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım!

Oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenen ünlü çiftin, Murathan adında bir oğlu oldu.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım!

2010 yılında anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin evlilikleri sadece 3 yıl sürebildi. Boşandıktan sonra her iki isim de bambaşka hayatlar yaşamaya başladı. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, geçtiğimiz aylarda Reshad Strik ile dünyaevine girdi.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım!

Uğur Pektaş ise ekranlardan uzak bir yaşam sürerken, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım!

Son haliyle gündemde olan Pektaş, uzun bir aradan sonra suskunluğunu bozdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü imalı not ise gözlerden kaçmadı.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım!

Pektaş paylaşımına "Başkasını yargılayabilecek kadar kendini iyi zannetme çünkü değilsin..." notunu ekledi. Oyuncunun son hali ise takipçilerinden tam not aldı. Pektaş için takipçilerinden "Arka Sokaklar'a geri dön", "Yakışıklı abim" yorumları geldi.