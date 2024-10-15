Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’tan imalı paylaşım!

Oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenen ünlü çiftin, Murathan adında bir oğlu oldu.