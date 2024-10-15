15 Ekim 2024, Salı
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım!
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş'ın Gamze Özçelik ile evliliğinden Murathan Pektaş isminde bir oğlu olmuştu. İkili, daha sonra dostça yollarını ayırdı. Maneviyata yönelen Özçelik, Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Pektaş ise uzun bir aranın ardından sosyal medyadaki imalı paylaşımıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:15