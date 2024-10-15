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Bir Gece Masalı'nın Kürşat'ı Gürkan Uygun'un kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi oyuncu...

atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı", hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Canfeza'nın babası Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un hayatı ise merak edilip araştırılmaya başladı. Özellikle Kurtlar Vadisi'nde Memati rolüyle tanıdığımız usta oyuncunun kardeşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte o isim...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:44
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi bakın kimmiş!

Su Burcu Yazgı Coşun (Canfeza) ve Burak Deniz'in (Mahir) başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisi daha ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi bakın kimmiş!

Yeni bölümleri merakla beklenen dizide "Kürşat" karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak konusu oldu.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi bakın kimmiş!

Özellikle Kurtlar Vadisi'nde "Memati" rolüyle tanıdığımız usta oyuncunun kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi bakın kimmiş!

Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun'dan başkası değil...

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi bakın kimmiş!

42 yaşındaki Volkan Uygun'un, ağabeyine olan benzerliği ise dikkat çekiyor.