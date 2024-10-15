15 Ekim 2024, Salı
Bir Gece Masalı'nın Kürşat'ı Gürkan Uygun'un kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi oyuncu...
atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı", hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Canfeza'nın babası Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un hayatı ise merak edilip araştırılmaya başladı. Özellikle Kurtlar Vadisi'nde Memati rolüyle tanıdığımız usta oyuncunun kardeşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:44